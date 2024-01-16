КНДР упраздняет учреждения, отвечающие за межкорейские дела

По данным агентства Yonhap, это связано с заявлением лидера республики Ким Чен Ына о том, что Южная Корея должна обозначаться в конституции как враждебная страна номер один

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Власти КНДР во время 10-й сессии Верховного народного собрания 14-го созыва решили закрыть ведомства, которые занимаются межкорейскими делами. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, орган, отвечающий за экономическое сотрудничество, а также учреждение, которое занималось разработкой туристического проекта на южнокорейской горе Кымган, были упразднены.

Как пишет Yonhap, такое решение было принято в связи с заявлением лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что Южная Корея должна обозначаться в конституции как враждебная страна номер один.