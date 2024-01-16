Мадуро подтвердил права Венесуэлы на спорную территорию с Гайаной

Президент Боливарианской Республики отметил, что консультативный референдум по принадлежности Гайаны-Эссекибо объединил общество в вопросе принадлежности ее Каракасу

КАРАКАС, 16 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил права своей страны на спорную с Гайаной территорию Гайаны-Эссекибо.

"В ближайшее время будет принят Органический закон о защите Гайаны-Эссекибо", - заявил президент в понедельник в ежегодном послании Национальной ассамблее (парламенту), которое транслировали все телеканалы Венесуэлы. В первом чтении этот закон, предусматривающий включение Гайаны-Эссекибо в состав Венесуэлы в качестве 24-го штата, был одобрен парламентом 6 декабря 2023 года.

Мадуро отметил, что состоявшийся 3 декабря 2023 года консультативный референдум по территориальному спору с Гайаной объединил общество в вопросе принадлежности Венесуэле Гайаны-Эссекибо, "невзирая на политические, социальные, экономические, религиозные и культурные различия".

"Сегодня у нас есть народный мандат, специальный надежный план, чтобы сделать реальным и точным лозунг в сердцах наших детей, наших мужчин и женщин: "Солнце Венесуэлы встает в Эссекибо", - заявил президент, которого поддержали все собравшиеся в зале депутаты, военачальники, министры и партийные лидеры.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается более 100 лет. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

14 декабря 2023 года по итогам переговоров в Кингстауне Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, подтвердили обязательства сохранить Латинскую Америку зоной мира и не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайаны-Эссекибо.