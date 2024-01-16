ВМС Великобритании сообщили об инциденте в Красном море у берегов Эритреи

Экипажи находящихся поблизости судов предупредили о необходимости соблюдать осторожность и докладывать о любой подозрительной деятельности в регионе

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил данные об инциденте примерно в 57 морских милях (около 106 км) от берегов Эритреи. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

"В UKMTO поступили сообщения об инциденте примерно в 57 морских милях к северо-западу от города Асэба, Эритрея. Власти проводят расследование", - сказано в тексте.

UKMTO предупредил экипажи находящихся поблизости судов о необходимости соблюдать осторожность и докладывать о любой подозрительной деятельности в регионе.