США, Южная Корея и Япония осудили запуск 14 января ракеты КНДР

Представители стран также заявили, что подобные действия со стороны Пхеньяна "дестабилизируют региональную и международную безопасность"

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств США, Южной Кореи и Японии провели телефонный разговор, в ходе которого осудили запуск 14 января твердотопливной баллистической ракеты КНДР. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

В нем отмечается, что в разговоре, который состоялся 14 января, приняли участие заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Юнг Пак, директор департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон.

"Они решительно осудили запуск КНДР твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, который нарушил многочисленные резолюции Совбеза ООН", - говорится в заявлении. Представители трех стран также утверждали, что такие действия со стороны КНДР "дестабилизируют региональную и международную безопасность".

Как сообщало агентство ЦТАК, испытание 14 января твердотопливной баллистической ракеты КНДР было плановым и не имело никакого отношения к ситуации в регионе.