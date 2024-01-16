Организатор свержения экс-лидера Гаити призвал к протестам

По данным газеты Hoy, на улицы вышли тысячи человек

ГАВАНА, 16 января. /ТАСС/. Несколько тысяч человек вышли в разных городах Гаити на акции протеста против политики правительства премьер-министра Ариэля Анри после того, как к гражданскому неповиновению призвал бывший лидер повстанцев Ги Филипп, принимавший участие в свержении президента страны Жана-Бертрана Аристида. Об этом в понедельник сообщила доминиканская газета Hoy.

Издание отмечает, что участники протестов жгли автомобильные шины, блокировали магистрали и выкрикивали антиправительственные лозунги. Пока нет информации о столкновениях протестующих с полицией, а также о жертвах или пострадавших в ходе протестов.

Ги Филипп - бывший армейский офицер и начальник полиции Гаити, он принимал активное участие в свержении Аристида в 2004 году. После отстранения Аристида Филипп объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2005 году, но впоследствии набрал менее 1% голосов.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в июле 2021 года президента Жовенеля Моиза и землетрясения в августе того же года, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны. В сентябре стало известно о планах ряда банд сместить правительство Анри вооруженными методами.