Kyodo: очередную сессию парламента Японии созовут 26 января

Как сообщило агентство, ожидается, что основной темой дебатов станет обеспечение работ по восстановлению в районах, пострадавших от серии землетрясений в префектуре Исикава

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Очередная сессия парламента Японии будет созвана 26 января. Соответствующее представление руководящему комитету ключевой нижней палаты парламента передал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, сообщило агентство Kyodo.

Как ожидается, ключевым вопросом обсуждения в ходе дебатов станет обеспечение работ по восстановлению в районах, пострадавших от серии мощных землетрясений в префектуре Исикава. С учетом средств, которые пойдут на эти цели, в марте планируется принять бюджет на 2024 финансовый год, который в Японии начинается 1 апреля.

Кроме того, депутаты уделят внимание обсуждению вопросов поправок к законодательству о политической деятельности в связи с финансовым скандалом, разразившимся вокруг сбора пожертвований членами правящей Либерально-демократической партии. В общей сложности в ходе сессии планируется внести на рассмотрение 58 законопроектов.

Регулярная сессия парламента Японии продлится 150 дней и завершится 23 июня, если не будет принято решение о продлении ее работы. Помимо нее, в Японии обычно проводится несколько внеочередных сессий, сроки которых согласовываются правительством и партиями. Они проводятся в том числе с целью принятия дополнительного бюджета.