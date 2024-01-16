CNN: Трамп хочет получить поддержку сенатора от Южной Каролины перед выборами

Однако, сообщил телеканал, Тим Скотт пока не определился, будет ли выступать за кого-либо из кандидатов в президенты США

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост в США, рассчитывает заручиться в президентской гонке поддержкой сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии.

По их сведениям, Скотт может объявить о поддержке Трампа накануне праймериз в Южной Каролине, которые состоятся 24 февраля. Тем не менее источник из окружения Скотта сказал CNN, что сенатор "пока не определился с тем, кого он будет поддерживать", и "будет ли он кого-то поддерживать вообще".

CNN отмечает, что если Скотт сделает выбор в пользу экс-президента США, это станет ударом по конкурентке Трампа Никки Хейли, которая в бытность губернатором Южной Каролины назначила Скотта в Сенат в 2012 году. Кроме того, это будет очередным свидетельством лидерства Трампа среди однопартийцев.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий президент Джо Байден (демократ) заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. Губернатор Флориды Рон Десантис, экс-губернатор Южной Флориды и бывшая постпред США при ООН Никки Хейли и бизнесмен Вивек Рамасвами являются основными соперниками Трампа в гонке среди республиканцев.