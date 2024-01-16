Китайский эксперт уверен, что выборы на Тайване не изменят действительность

Заместитель директора Института мировой экономики и политики Академии общественных наук Китая Цзоу Чжибо заявил, что, если администрация в Тайбэе будет добиваться юридической независимости острова, война станет "неизбежным вариантом"

ПЕКИН, 16 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Материковый Китай не придает особой значимости выборам лидера тайваньской администрации, поскольку речь идет всего лишь о голосовании на уровне региона, входящего в состав КНР. Как заявил корреспонденту ТАСС заместитель директора Института мировой экономики и политики Академии общественных наук Китая, исполнительный директор Государственного аналитического центра глобальной стратегии Цзоу Чжибо, их результаты никак не изменят факт того, что Тайвань - это неотъемлемая часть китайской территории.

"Мы в материковом Китае не уделяем особого внимания так называемым выборам [на Тайване], поскольку считаем, что, кто бы из местного руководства ни был избран, - [ставленник] Демократической прогрессивной партии (ДПП), Гоминьдана, Тайваньской народной партии, либо кто-то другой, им не удастся изменить факт того, что Тайвань - это часть территории КНР", - прокомментировал эксперт результаты недавно состоявшихся на острове выборов.

Цзоу Чжибо уточнил, что тайваньская администрация не в силах изменить ситуацию, поскольку речь идет о соблюдении международного права, поскольку, согласно уставу и резолюциям ООН, остров считается неотъемлемой частью территории КНР. Эксперт напомнил, что это было четко обозначено в Каирском коммюнике и Потсдамской декларации. Он отметил, что подавляющее большинство стран твердо придерживаются принципа "одного Китая".

Китайский политолог считает, что у нескольких западных стран, включая США, "нет возможности или смелости поддержать попытки к независимости [правящей на острове] ДПП". "Ведь материковый Китай уже заявил, что пересечение красной линии [по тайваньскому вопросу] будет означать войну. В этой войне, я думаю, во-первых, Тайвань понесет большие потери - ДПП не может взять на себя такую историческую ответственность", - добавил он.

Эксперт выразил уверенность, что, если администрация в Тайбэе все-таки осмелится переступить через "порог дозволенного" и будет добиваться юридической независимости острова, война станет "неизбежным вариантом". "Во-вторых, американской стороне не по силам взять на себя эту ответственность. <...> В плане силы мы обладаем всем необходимым, чтобы решить проблему объединения, - подчеркнул он. - Если это [вооруженное столкновение] произойдет, США окажутся в неловкой ситуации. Если Соединенные Штаты начнут войну с Китаем из-за Тайваня, у них не будет возможности одержать победу в западной части Тихого океана - это прогнозировали многие американские и международные аналитические центры".

Цзоу Чжибо отметил, что подобное поражение будет означать "банкротство так называемой мировой гегемонии США, установившейся со времен Второй мировой войны". "А если американская сторона не вмешается военным путем, [потому что], разумеется, Тайвань не относится к [сфере] ее ключевых интересов, это будет означать так называемое банкротство обязательств Вашингтона в сфере безопасности и политического доверия, - подытожил он. - Для США "независимость Тайваня" представляет реальную большую угрозу. Соединенные Штаты тоже осознают всю серьезность этой проблемы, поэтому они стремятся "поставить защитное ограждение" в отношениях с Китаем. Ведь первое, что сказал [президент США Джо] Байден, встретившись с журналистами после выборов на Тайване, было то, что он "не поддерживает независимость острова".

Выборы на Тайване

В субботу на Тайване прошли выборы главы местной администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ (набрал 40,05% голосов). Оппозиция признала поражение.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.