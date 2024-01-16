В Австралии поддержали решение Науру разорвать отношения с Тайванем

Канберра считает остров неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, отметил министр по делам международного развития и Тихого океана Пэт Конрой

СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Австралия с уважением относится к решению Республики Науру разорвать дипломатические отношения с Тайванем и не удивлена ему. С таким заявлением выступил министр по делам международного развития и Тихого океана Пэт Конрой.

"Это решение суверенного правительства Науру, и мы уважаем его. Кроме того, я хочу предельно ясно заявить, что мы были заранее осведомлены о готовящемся объявлении. Никаких переговоров или обсуждений по вопросу расторжению отношений [с Тайванем] у нас было, однако власти Науру предупредили нас о том, что решение принято", - сказал он.

Министр также напомнил, что среди тихоокеанских островных стран только три государства признают Тайвань страной (Маршалловы Острова, Палау и Тувалу), а остальные, в том числе Австралия, считают остров неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. Власти Науру, также ранее признававшей суверенитет Тайваня, объявили о разрыве дипломатических отношений с островом в понедельник, заявив, что будут работать над "восстановлением отношений" с Пекином.

В августе 2023 года власти Австралии объявили о новой политике в Индо-Тихоокеанском регионе и масштабных усилиях по укреплению своего авторитета и влияния среди тихоокеанских островных государств. В рамках этой политики Канберра расширяет и укрепляет отношения с соседними странами, стремясь обеспечить себе статус предпочтительного партнера, в том числе наращивая объемы финансирования региональных общественных и общественно-политических организаций. Активизация сотрудничества Австралии с государствами Тихоокеанского региона стала реакцией на соглашение в сфере безопасности, подписанное в июне 2022 года Соломоновыми Островами и Китаем, значительно нарастившим дипломатическую активность в регионе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

В мире осталось всего 13 стран, которые в ущерб отношениям с КНР признают суверенитет Тайваня. Это некоторые государства Латинской Америки, Африки и Океании, которым Тайбэй оказывает финансово-экономическую помощь, а также Ватикан.