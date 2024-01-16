Источник: кабмин Турции оценит перспективы обсуждения в парламенте заявки Швеции в НАТО

Пока конкретных планов по теме Швеции нет

АНКАРА, 16 января. /ТАСС/. Кабмин Турции, который соберется во вторник под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обсудит в числе актуальных тем вопрос о внесении в повестку Генассамблеи парламента страны протокола о вступлении Швеции в НАТО. Об этом ТАСС сообщил источник в парламентских кругах республики.

"Там [на заседании кабмина] будет обсуждаться довольно обширный список вопросов. Но в том числе, как мы ожидаем, оценят и перспективы дальнейших шагов по шведскому протоколу. Поскольку он был одобрен комиссией по иностранным делам, теперь он должен поступить на рассмотрение Генассамблеи. Первоочередных вопросов в повестке парламента сейчас много, поэтому пока конкретных планов по теме Швеции нет", - сообщил собеседник.

Ранее турецкое руководство заявляло, что не намерено торопиться с завершением процесса, связанного с заявкой Швеции в НАТО, и планирует сначала решить несколько более важных вопросов, лежащих в сфере ответственности законодателей. В частности, речь идет о целом списке задач, связанных с экономикой, нормативно-правовыми актами, касающимися внутренней жизни страны.

Нынешнее заседание правительства первое в 2024 году. Кабмин, как ожидается, сосредоточится на обсуждении вопросов социальных выплат, ситуации в экономике страны. Кроме того, министры и президент подробно остановятся на теме антитеррора в свете недавней гибели на севере Ирака девяти военнослужащих и активизации операций ВС против Рабочей партии Курдистана, члены которой ведут деятельность в Ираке и Сирии. Также кабмин оценит ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и шаги Турции в попытках урегулирования.

Из всех стран НАТО шведскую заявку до сих пор не одобрили только Венгрия и Турция, которая добивалась от королевства более жестких мер в отношении перебравшихся туда курдских сепаратистов. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Финляндия и Швеция подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.