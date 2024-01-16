Politico: Лиз Трасс пыталась в частном порядке ускорить продажу КНР оборонной техники

В письме от 15 августа 2023 года, адресованном министру по делам бизнеса и торговли Кеми Бэйднок, бывший премьер Великобритании попросила ее помочь британскому производителю военной техники продать оборонную продукцию Китаю

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс, занимающая жесткую позицию в отношении Китая, лоббировала интересы Пекина в правительстве Соединенного Королевства с целью "ускорить продажу" оборонной техники КНР и тем самым избежать потери британской фирмой миллионов прибыли. Об этом сообщила газета Politico, в распоряжении которой оказались документы, касающиеся частной переписки Трасс.

В письме от 15 августа 2023 года, адресованном министру по делам бизнеса и торговли Кеми Бэйднок, Трасс попросила ее помочь британскому производителю военной техники продать оборонную продукцию Китаю. Британские власти заблокировали поставки в КНР компанией Richmond Defense Systems, базирующуюся в избирательном округе Трасс в графстве Норфолк на востоке Англии, оборудования для разминирования.

Трасс без колебаний, как отмечает издание, "изложила аргументы фирмы в личном обращении Бэйднок, которую она назначила членом кабинета во время своего короткого пребывания на посту премьера с 6 сентября по 25 октября 2022 года. "Уважаемая Кеми! Пишу от имени моего избирателя, чья заявка на получение лицензии на поставку товаров в Китай была впервые подана 01.03.2023 <...> Я была бы признательна, если бы вы могли ускорить получение лицензии".

Как подчеркнула Трасс, запрет британской фирме продавать военную технику Китаю "означал бы потерю будущих продаж на миллионы". Richmond Defense Systems считает, что "если лицензия не будет предоставлена, то китайцы просто создадут свой проект и будут производить продукцию сами".

Жесткая позиция Трасс, которая, как отмечает Politico, сама называет себя "самым известным ястребом в отношении Китая на скамейке консерваторов-заднескамеечников" в Палате общин британского парламента (депутатов, не входящих в правительство королевства). В мае 2023 года она в статусе депутата Палаты общин посетила Тайвань, что стало первым визитом экс-главы британского кабинета с 1996 года. Она встретилась с должностными лицами, представителями деловых и научных кругов, а также выступила с речью на мероприятии спонсируемого тайваньскими властями аналитического центра Prospect Foundation, который власти КНР в апреле внесли в санкционный список.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.