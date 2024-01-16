В Раде заявили, что депутаты рассматривают тему мобилизации без доступа к военной тайне

Депутат Андрей Осадчук отметил, что этот вопрос продолжает оставаться засекреченным для 90% парламентариев

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Большинство украинских депутатов, участвующих в рассмотрении законопроекта о мобилизации, не имеют доступа к военной тайне и вынуждены работать над ним, не обладая всей информацией. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук.

Он отметил, что вопрос мобилизации в стране продолжает оставаться засекреченным для 90% парламентариев. "В частности, в части, которая прямо касается формирования подразделений, дефицита, военных потерь, бюджета, военных планов и прочего. <...> Он (вопрос мобилизации - прим. ТАСС) должен рассматриваться в четкой привязке к тому, что происходит в войсках, с учетом их потребностей и планов. Этого наши депутаты не знают, но будут каким-то образом рассматривать и принимать законопроект. Для того, чтобы принимать какое-либо решение по важному вопросу, нужно иметь достоверную информацию о том, что, как и где происходит", - приводит слова Осадчука украинское издание "Фокус".

В настоящее время украинское правительство готовит законопроект о новых правилах мобилизации. Его первая версия предлагала разрешить властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты. Однако законопроект вызвал разногласия среди парламентариев и был направлен на доработку. Ожидается, что новая версия поступит в парламент в ближайшее время.