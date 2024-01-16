СМИ: визит Туска в Киев не устранит польско-украинских противоречий

Портал onet.pl напомнил, что Польша уже выразила однозначный протест против продолжения договора о беспошлинной торговле с Украиной и не может согласиться с фактическим открытием рынка не только для украинских зерновых, но и для сахара, куриного мяса, яиц

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Визит польского премьер-министра Дональда Туска в Киев, который состоится в ближайшее время, скорее всего, не приведет к перелому во взаимоотношениях Польши и Украины. Такую точку зрения высказывает портал onet.pl.

Визит Туска станет поводом для того, чтобы выразить политическую поддержку Украине, а не для того, чтобы разрешить споры между Варшавой и Киевом, которые имеют противоположные экономические интересы, говорится в публикации. Польшу и Украину неизменно разделяют вопросы сельскохозяйственной продукции, импорт которой привел к глубоким переменам на польском рынке, констатирует портал. Проблемой также являются вопросы дискриминации польских перевозчиков на Украине и вызванные этим протесты на польской стороне границы.

Onet.pl напоминает, что Польша уже выразила однозначный протест против продолжения договора о беспошлинной торговле с Украиной и не может согласиться с фактическим открытием рынка не только для украинских зерновых, но и для сахара, куриного мяса, яиц, поскольку бесконтрольное открытие рынка для этих продуктов создает риск банкротства для польских фермеров.

Проблема заключается в том, что Киев не готов ни к какому реальному диалогу с Польшей, продолжает портал. При этом в украинских СМИ все чаще появляются публикации антипольской направленности. В целом же кабмин Туска в отношении Украины продолжает политическую линию предыдущего правительства правой партии "Право и справедливость", делает вывод onet.pl.