США будут помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны

Как отметила председатель Американского института на Тайване Лора Розенбергер, в ходе встречи с прессой в Тайбэе, она с нетерпением ждет переговоров о сотрудничестве США и Тайваня по целому ряду вопросов, а также обсуждения развития этого сотрудничества в будущем

ГОНКОНГ, 16 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты подтверждают свои обязательства по оказанию помощи Тайваню в поддержании его оборонительных возможностей. Об этом заявила председатель Американского института на Тайване (AIT) Лора Розенбергер.

Как отметила Розенбергер в ходе встречи с прессой в Тайбэе, она с нетерпением ждет переговоров о сотрудничестве США и Тайваня по целому ряду вопросов, а также обсуждения развития этого сотрудничества в будущем.

"Это включает, конечно же, приверженность Соединенных Штатов поддержке возможностей самообороны Тайваня. США подтверждают свои давние обязательства по оказанию поддержки Тайваню в поддержании его достаточного потенциала самообороны", - приводит ее слова сайт Американского института на Тайване.

"Как вы знаете, мы задействуем весь спектр инструментов, санкционированных Конгрессом [США], и продолжим это делать. И мы высоко оцениваем недавние реформы Тайваня в области обороны как шаги, которые значительно повысят способность Тайваня защитить себя, и подчеркиваем важность их продолжения", - указала она.

14 января на Тайвань прибыла делегация бывших высокопоставленных чиновников США. В ее составе бывший помощник президента США по национальной безопасности (в администрации Джорджа Буша - младшего, республиканец) Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря США (в администрации Барака Обамы, демократ) Джеймс Стайнберг, а также председатель Американского института на Тайване Лора Розенбергер. Визит делегации США продлится до 16 января.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

Выборы на Тайване

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.