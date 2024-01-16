WP: военные США обнаружили иранские боеголовки на судне у побережья Сомали

По данным газеты, "в ходе спасательной операции другие военные провели обыск лодки, экипаж которой насчитывал около 10 человек, все они взяты под стражу, запасные части для вооружений изъяты, лодка затоплена"

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Американские военнослужащие обнаружили "ракетные боеголовки иранского производства и запасные части к ним" на судне у побережья Сомали, при попытке осмотра которого ранее пропали двое военнослужащих спецназа ВМС США. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, инцидент произошел на прошлой неделе в четверг, когда двое военнослужащих упали в воду, пытаясь подняться на борт судна для осуществления проверки груза. Указывается, что "в ходе спасательной операции другие военные провели обыск лодки, экипаж которой насчитывал около 10 человек, все они взяты под стражу, запасные части для вооружений изъяты, лодка затоплена".

Как поясняет газета, американские войска сотрудничают с другими странами в рамках операций по борьбе с пиратством в Аденском заливе. Военнослужащие иногда поднимаются на борт судна, чтобы убедиться, что на нем не перевозят запрещенные материалы. Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило, что пропавшие военнослужащие были из ВМС, но отказалось предоставить дополнительную информацию "до завершения операции по поиску военных".