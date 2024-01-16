Тайвань намерен построить еще две ракетные базы на восточном побережье

По данным газеты "Цзыю шибао", армия также планирует построить подобные места для противокорабельных ракет в городах Юньлинь, Тайнань, Гаосюн, Пиндун и Тайдун

ГОНКОНГ, 16 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня построят две новые военные базы для ракетного вооружения на восточном побережье. Об этом сообщила газета "Цзыю шибао".

По ее данным, необходимость создать дополнительные мощности по хранению и обслуживанию такого вооружения появилась из-за увеличения масштабов производства противокорабельных ракет серии "Сюнфэн" и ожидаемого начала поставок от США ракет Harpoon.

Первая база под кодовым названием FXN появится в городском округе Синьчэн (уезд Хуалянь). Как отмечает газета, речь идет о военной базе Фусиннань. А второй подобный объект - N425 - будет построен в районе города Цзиань в военном городке Наньпу. Бюджет двух проектов составит 1,71 млрд новых тайваньских долларов (около $55,15 млн). Обе базы должны быть построены к концу апреля 2026 года.

В прошлом году власти Тайваня уже одобрили строительство еще двух подобных объектов в уезде Илань: J125 на базе сухопутных войск Цзиньлюцзе и YSA на военно-морской базе в Суао. Проект предусматривал финансирование в размере 2,42 млрд новых тайваньских долларов (около $78,1 млн). Они должны быть сданы в эксплуатацию к декабрю 2025 года.

По информации издания, армия Тайваня в будущем также планирует построить подобные места для противокорабельных ракет в городах Юньлинь, Тайнань, Гаосюн, Пиндун и Тайдун.

Ракетное вооружение

Ранее оборонная промышленность Тайваня начала серийное производство дозвуковых противокорабельных ракет HF-2 ("Сюнфэн-2") и сверхзвуковых HF-3 ("Сюнфэн-3") дальностью от 148 до 200 км. Кроме того, увеличены масштабы производства усиленной модификации HF-3, которая способна уничтожать цели на дистанции до 400 км.

В 2020 году США и Тайвань заключили контракт стоимостью около $2,37 млрд на поставку острову 100 систем береговой обороны, включая 400 противокорабельных ракет Harpoon наземного базирования и сопутствующего оборудования. Тайвань ожидает получить первые партии американских ракет в 2026 году, а полностью сделка должна быть завершена к концу 2028 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.