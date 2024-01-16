Литва примет решение о военнообязанных Украины после официального обращения Киева

По неофициальным подсчетам, в республике находятся около 10 тыс. таких лиц

ВИЛЬНЮС, 16 января. /ТАСС/. Вильнюс примет решение по вопросу возврата на родину украинских военнообязанных, которые находятся в Литве, после официального обращения Киева. Об этом в эфире национального радио LRT заявил замминистра внутренних дел республики Виталиюс Дмитриевас.

"Литва анализирует ситуацию с находящимися в стране военнообязанными гражданами Украины, однако конкретные решения по этому вопросу могут быть приняты после официального обращения Украины", - сказал он.

По неофициальным подсчетам, в республике находятся около 10 тыс. таких лиц. "Если последует официальное обращение Украины об их возврате, мы дадим на него ответ в соответствии с нашей позицией по данному вопросу", - отметил представитель МВД.