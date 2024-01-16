Армия Израиля заявила о нанесении нового удара по объекту "Хезболлах" в Ливане

Военные сообщили о ложном срабатывании сигналов тревоги на предмет вторжения в воздушное пространство страны летательного аппарата противника

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по территории Ливана, в том числе по объекту, используемому вооруженными формированиями шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Этой ночью летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по установке "Хезболлах" для запуска противотанковых ракет в районе поселка Кафр-Килла на юге Ливана. Кроме того, специальные подразделения Армии обороны Израиля нанесли удар с целью устранения угрозы в районе Айта-эш-Шааба в Ливане", - говорится в сообщении.

Помимо этого, военные сообщили о ложном срабатывании сигналов тревоги на предмет вторжения в воздушное пространство страны летательного аппарата противника. "После сообщений по поводу враждебного проникновения летательного аппарата на севере Израиля было установлено, что это была ошибка идентификации", - отметили в пресс-службе.