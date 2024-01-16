Американский обозреватель заявил о желании США перехода Украины к обороне

Андреас Клут подчеркивает, что нынешняя "тупиковая" ситуация на фронтах СВО приносит большую выгоду России, так как она обладает значительными ресурсами для продолжения боевых действий

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Руководство США будет рекомендовать президенту Украины Владимиру Зеленскому поменять стратегию с наступательной на оборонительную. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

"Белый дом хочет, чтобы Украина поменяла стратегию в борьбе с Россией с наступательной на оборонительную", - написал обозреватель.

По его словам, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе встречи на полях Всемирного экономического форума, который проходит с 15 по 19 января в Давосе, может передать Зеленскому послание Белого дома с просьбой поменять стратегию. Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию 15 января, на 16 января намечено его выступление на заседании форума. По мнению Клута, в качестве ответа Зеленский будет настаивать на усилении военной помощи со стороны США и их союзников. Как считает обозреватель, украинский лидер будет продолжать публично придерживаться предложенной им в 2022 году "формулы мира", несмотря на понимание того, что Киев далек от заявленных целей в конфликте с Россией.

Клут подчеркивает, что нынешняя "тупиковая" ситуация на фронтах СВО приносит большую выгоду России, так как она обладает значительными ресурсами для продолжения боевых действий. У западных партнеров, по словам Клута, иссяк энтузиазм относительно продолжения поддержки Украины.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

Президент Украины, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.