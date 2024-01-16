В МИД КНР заявили о незаконности действий Филиппин в Южно-Китайском море

Официальный представитель ведомства Мао Нин сообщила, что "Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша"

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Суверенитет КНР над островами Наньша и прилегающими к ним водами неоспорим, а действия Филиппин в Южно-Китайском море незаконны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша, прилегающими к ним водами и решительно выступает против незаконного строительства соответствующими странами на незаконно оккупированных ими островах и рифах китайского острова Наньша", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша, островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию, расширению и освоению искусственных островов.