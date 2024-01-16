Глава американского института заявила, что США не поддерживают независимость Тайваня

Лора Розенбергер отметила, что Соединенные Штаты выступают за диалог

ГОНКОНГ, 16 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня, выступают за диалог между двумя сторонами Тайваньского пролива. Об этом заявила председатель Американского института на Тайване (AIT) Лора Розенбергер.

"Мы остаемся приверженными нашей политике "одного Китая". <…> Мы выступаем против односторонних изменений статус-кво. Мы не поддерживаем независимость Тайваня, мы выступаем за диалог между двумя сторонами пролива", - сказала она в ходе встречи с прессой в Тайбэе, ее слова приводит сайт Американского института на Тайване.

Как указала Розенбергер, Соединенные Штаты "привержены поддержанию прочных неофициальных отношений с Тайванем, которые поддерживают демократические ценности и значимое участие Тайбэя в международном сообществе, способствуют углублению экономических связей".

"Наша общая заинтересованность в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе имеет центральное значение не только для безопасности и процветания Тайваня, но и для Индо-Тихоокеанского региона и всего мира", - продолжила она. Розенбергер также подчеркнула, что политика США в отношении Тайваня останется прежней, независимо от результатов прошедших на острове выборов.

14 января на Тайвань прибыла делегация бывших высокопоставленных чиновников США. В ее составе бывший помощник президента США по национальной безопасности (в администрации Джорджа Буша - младшего, республиканец) Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря США (в администрации Барака Обамы, демократ) Джеймс Стайнберг, а также председатель Американского института на Тайване Розенбергер. Визит делегации США продлится до 16 января.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

Выборы на Тайване

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.