Армия Израиля заявила, что обнаружила в секторе Газа около 100 ракетных установок

В армейской пресс-службе также сообщили, что сухопутные и военно-воздушные подразделения совместными усилиями уничтожили девять боевиков в районе лагеря беженцев Аш-Шати и группу вооруженных радикалов в городе Хан-Юнис

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Израильские военные в ходе операции в секторе Газа обнаружили за последнее время еще около 100 ракетных установок. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Во время действий Армии обороны Израиля в районе Бейт-Лахии войска обнаружили примерно 100 ракетных установок и 60 готовых к использованию ракет. Войска уничтожили во время этих действий десятки террористов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что сухопутные и военно-воздушные подразделения израильской армии совместными усилиями уничтожили девять боевиков в районе лагеря беженцев Аш-Шати и группу вооруженных радикалов в городе Хан-Юнис, где также было уничтожено "наблюдательное устройство, создававшее угрозу войскам" Израиля.