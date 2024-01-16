Военные Южной Кореи заявили о готовности защитить фактическую морскую границу

Официальный представитель Министерства обороны Чон Ха Гю сообщил, что многие солдаты пожертвовали собой для защиты Северной разграничительной линии

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея готовы защитить Северную разграничительную линию, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Так в Министерстве обороны прокомментировали заявление лидера КНДР о непризнании этой линии.

"Многие наши солдаты пожертвовали [собой], защитив Северную разграничительную линию, которая является фактической морской границей. Соблюдение и защита Северной разграничительной линии при любых обстоятельствах - неизменная позиция наших вооруженных сил", - заявил официальный представитель ведомства Чон Ха Гю.

В понедельник во время сессии парламента лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о незаконности этой линии. "Так как теперь ясно проведена южная граница нашего государства, никакие пограничные линии не могут быть позволены, в том числе незаконная "Северная разграничительная линия". Если "Республика Корея" хоть на 0,001 мм нарушит нашу территориальную, воздушную или морскую границы, то это будет воспринято как развязывание войны", - привело его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

Береговая артиллерия КНДР 5 января провела учения, выпустив 192 снаряда по условным целям в акватории рядом с южнокорейскими островами Ёнпхёндо и Пэннёндо, но к северу от Северной разграничительной линии. В ответ Вооруженные силы Республики Корея провели аналогичные маневры, но выпустили порядка 400 снарядов. В Сеуле указывали, что снаряды КНДР разорвались в буферной зоне.

Межкорейское соглашение о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года устанавливает морские буферные зоны, по условным целям в которых запрещено вести артиллерийский огонь. В ноябре прошлого года Пхеньян заявил о полном отказе от соблюдения соглашения после того, как Сеул перестал соблюдать часть его положений в ответ на запуск разведывательного спутника.