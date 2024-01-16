Спикер Сейма Польши заявил, что орган находится "в состоянии глубокого раскола"

Сейм начинает заседания после того, как на прошлой неделе работа нижней палаты парламента была отложена из-за глубокого конституционного кризиса

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Польский Сейм начинает свои заседания после того, как на прошлой неделе работа нижней палаты парламента была отложена из-за глубокого конституционного кризиса. Как сообщил агентству РАР маршал (спикер) Сейма Шимон Холовня, орган находится "в состоянии глубокого раскола".

"Мы находимся в состоянии глубокого раскола в государстве, острого спора", - приводит слова маршала интернет-портал onet.pl. "Я жду острых заседаний Сейма, но драки не ожидаю", - сказал Холовня, добавив, что он готов "ко всем вариантам".

Он сообщил, что депутаты будут обсуждать бюджет, вопросы высшего образования и науки, а также шпионскую программу Pegasus, с помощью которой могли прослушиваться телефоны ряда польских политиков. В среду будет поставлен вопрос о вотуме недоверия министру культуры и национального наследия Бартоломею Сенкевичу.

Сейчас 460-местный Сейм расколот на два враждующих лагеря. 194 кресла принадлежат представителям националистически-консервативной бывшей правящей партии "Право и справедливость", а парламентское большинство из 266 мест имеют депутаты объединенной оппозиции, сформировавшей новое правительство Польши.

9 января Холовня отменил запланированные на прошлую неделю заседания Сейма из-за "глубокого конституционного кризиса" и перенес их на 16-17 января.