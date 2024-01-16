Эксперт назвал маловероятным конфликт между КНР и Тайванем

Научный сотрудник Института стратегических исследований Исламбада Муниб Салман считает, что отказ от политики "одного Китая", которой придерживается большинство стран, является красной линией Пекина

ИСЛАМАБАД, 16 января. /ТАСС/. Начало вторжения войск КНР на Тайвань маловероятно до тех пор, пока сохраняется статус-кво, при котором большинство стран признают Тайвань одной из провинций КНР. Такое мнение озвучил корреспонденту ТАСС научный сотрудник Института стратегических исследований Исламбада (ISSI) Муниб Салман.

"Вероятность китайской интервенции на Тайвань остается низкой, пока сохраняется статус-кво", - отметил эксперт. По его словам, провозглашение независимости Тайваня или отказ от политики "одного Китая", которой придерживается большинство стран, является красной линией Пекина, нарушение которой может спровоцировать власти КНР на решительные действия. Вместе с тем, как подчеркнул Салман, администрация острова с учетом итогов парламентских выборов вряд ли сможет позволить себе такой "смелый шаг".

13 января на Тайване прошли выборы главы местной администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ (набрал 40,05% голосов). Оппозиция признала поражение.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.