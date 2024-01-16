Пхеньян напомнил о приглашении Путина посетить КНДР и ждет новых контактов

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи указала, что на саммите в сентябре 2023 года на космодроме Восточный президент РФ и лидер КНДР Ким Чен Ын условились развивать контакты между странами и углублять сотрудничество на разных сферах

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пхеньян рассчитывает в 2024 году активизировать контакты с российской стороной на высоком уровне, а также напоминает о приглашении президента РФ Владимира Путина посетить КНДР в удобное для него время. Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на переговорах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы считаем, что очень важно в этом году активизировать обмен на разных уровнях, а также обмен делегациями на высоком уровне, организацию разнообразных политических и культурных мероприятий", - отметила северокорейский министр. По ее словам, эти шаги помогут укрепить отношения между Москвой и Пхеньяном.

Цой Сон Хи указала, что на саммите в сентябре 2023 года на космодроме Восточный президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын условились развивать контакты между странами и углублять сотрудничество на разных сферах. "Товарищ Ким Чен Ын тогда пригласил товарища Путина посетить в удобное для него время нашу страну", - напомнила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил Путин обязательно воспользуется приглашением Ким Чен Ына посетить КНДР. Он уточнил, что визит президента главы российского государства может состояться в обозримом будущем, сроки будут дополнительно согласовываться по дипканалам.