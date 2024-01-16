Экс-спикер Рады Разумков потребовал возбудить дело против нынешнего главы парламента

По его мнению, Руслан Стефанчук превысил свои полномочия как председатель Верховной рады

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков потребовал возбудить дело против действующего главы парламента Руслана Стефанчука за нарушение регламента. Ранее он защитил замглавы парламентского комитета по безопасности и обороне Марьяну Безуглую, которая в соцсетях критиковала главкома ВСУ и активно обсуждала законопроект о мобилизации.

"Подал заявление в ГБР о возбуждении уголовного дела против Стефанчука. На прошлой неделе он так защищал [Марьяну] Безуглую по требованию ОП (офиса президента - прим. ТАСС), что превысил свои полномочия как председатель Верховной рады. Тем самым нарушил регламент и другие законы, по которым работает парламент", - написал Разумков в телеграм-канале.

В тексте заявления, приведенного политиком, говорится, что депутаты неоднократно требовали поставить на голосование Рады постановление об отставке Безуглой. Стефанчук был обязан это сделать, но отказался, что является нарушением регламента, отметил Разумков. Политик уточнил, что в случае отказа ГБР в возбуждении дела он обратится в суд.

10 января издание "Страна" сообщило, что Стефанчук досрочно закрыл первое в 2024 году заседание парламента после того, как группа депутатов блокировала президиум. По его данным, народные избранники перед этим несколько раз пытались вынести на голосование вопрос об отставке Безуглой с поста замглавы комитета по обороне, а получив отказ, заблокировали президиум. В итоге заседание было прервано через полчаса после открытия, хотя по плану должно было длиться более двух часов.

5 января комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за снятие Безуглой с должности замглавы комитета. Кроме того, как заявила депутат Ирина Геращенко, Безуглую также намерены отозвать с поста главы подкомитета по вопросам разведки.

Безуглая начала приобретать скандальную известность 13 декабря 2023 года, когда заявила о разработке законопроекта о новых правилах мобилизации. Пока законопроект не был внесен в парламент, она писала в своих социальных сетях о разных положениях документа. Под ее публикациями пользователи оставляли много негативных комментариев. Документ был внесен в Раду 25 декабря прошлого года, но вызвал разногласия среди парламентариев и был направлен на доработку.