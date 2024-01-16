Премьер Госсовета КНР выступил против политики сдерживания за счет технологий

Ли Цян отметил, что международное сообщество должно продвигать научно-техническое сотрудничество, придерживаться более открытого мышления, "сообща создавать открытую, справедливую и недискриминационную среду"

ДАВОС, 16 января. /ТАСС/. Китайские власти против использования отдельными странами научных технологий для сдерживания развития других государств. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Плоды научно-технического развития должны приносить пользу всему человечеству, не становиться средством ограничения и даже сдерживания других стран", - подчеркнул он, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Как уточнил Ли Цян, международное сообщество должно продвигать научно-техническое сотрудничество, придерживаться более открытого мышления, "сообща создавать открытую, справедливую и недискриминационную среду". По его словам, благодаря многостороннему взаимодействию новейшие технологии "будут приносить больше пользы человечеству".

"Только путем усиления инновационного сотрудничества мы сможем добиться доброкачественной конкуренции и максимальной жизнеспособности, - отметил глава китайского правительства. - Нужно разрушить барьеры, которые препятствуют инновационным факторам, суметь сделать так, чтобы инновации процветали на почве открытости".

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи для обсуждения актуальных вопросов политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января, тема - "Восстановление доверия". На нем собрались руководители бизнеса, политические лидеры и эксперты из более чем 120 стран (в общей сложности 2,8 тыс. участников). Российская сторона не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как и в 2023 году, не направили ей приглашения.