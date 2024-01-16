В Белоруссии отрабатывают ведение огня из танков с задействованием БПЛА по опыту СВО

Начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Александр Бас отметил, что сложившаяся вокруг республики обстановка "действительно сложная"

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Применение танков и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения огня на большие дальности с закрытых огневых позиций ввели в программу подготовки Вооруженных сил Белоруссии по опыту проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Александр Бас.

"Постоянно применяем новые формы и способы применения подразделений. Основными из них является широкое применение танковых подразделений и даже отдельных танков для ведения огня на большие дальности с закрытых огневых позиций. В течение 2022-2023 годов мы ходе подготовки наших подразделений все эти способы и формы изучили, апробировали и в настоящее время их широко применяем", - сказал он в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня", видеозапись которого размещена на канале в YouTube.

Генерал-майор отметил, что в текущем учебном году в ходе боевой подготовки также будет отрабатываться ведение огня с закрытых огневых позиций из вооружения боевых машин пехоты.

"Танковые подразделения, отдельные танки не могут применяться самостоятельно, и опыт проведения специальной военной операции это показывает. Естественно, что для того, чтобы нанести огневое поражение, надо знать, куда его нанести. Для этого широко применяются беспилотные летательные аппараты квадрокоптерного типа. И в ходе проведения занятий по боевой подготовке при ведении огня с закрытых огневых позиций идет комплексное применение танков, беспилотных летательных аппаратов для того, чтобы обучались и танкисты, и те операторы, которые дают необходимые данные для ведения огня танкистам и мотострелкам", - подчеркнул Бас, сообщив, что к настоящему времени беспилотниками оснащены подразделения, начиная с ротного звена.

Начальник управления боевой подготовки отметил, что сложившаяся вокруг Белоруссии обстановка "действительно сложная". "Но это случилось не вчера и не сегодня, это длится на протяжении многих лет. Подготовка наших военнослужащих, подразделений, воинских частей, соединений и органов управления осуществляется последовательно. Мы анализируем те события, которые происходят на сегодняшний день на Украине, на Западе, в странах Балтии, Польше, делаем из этого определенные выводы. И исходя из этого осуществили планирование подготовки на 2023/2024 учебный год. В прошлом году было спланировано и проведено более тысячи различного уровня мероприятий, начиная от боевых стрельб отделений, взводов, заканчивая различного уровня учениями: командно-штабными учениями, летными тактическими учениями с привлечением войск, как с боевой стрельбой, так и без боевой стрельбы. Такое же количество мероприятий спланировано и в этом году", - сообщил Бас.