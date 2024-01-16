КСИР сообщил, что по Ираку и Сирии было выпущено 24 баллистических ракеты разных видов

Ракеты были выпущены по позициям террористов в провинции Идлиб в Сирии, по "израильским шпионским центрам" в городе Эрбиле и по местам дислокации террористических группировок в разных сирийских районах, заявили в корпусе

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) нанес удары по объектам в Иракском Курдистане и Сирии 24 баллистическими ракетами разных видов. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно заявлению, "в ходе операции все цели были поражены 24 баллистическими ракетами разных видов". Четыре ракеты были выпущены из провинции Хузестан по позициям террористов в провинции Идлиб в Сирии, еще 11 ракет - с запада и северо-запада Ирана по "израильским шпионским центрам" в городе Эрбиле, административном центре курдского автономного региона. Девять других ракет поразили места дислокации террористических группировок в разных районах Сирии.

Ранее командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил агентству Tasnim, что расстояние от места запуска ракет в иранском Хузестане до сирийской провинции Идлиб составляет 1,2 тыс. км, и это является самым дальним ракетным ударом, совершенным с территории Ирана.

В ночь на 16 января КСИР атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана на севере Ирака. Согласно заявлению элитных частей ВС Ирана, бомбардировке были подвергнуты "несколько объектов террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты внутри Ирана". Указывается также, что в результате атаки "был уничтожен главный шпионский штаб [израильской службы разведки] "Моссад" в Иракском Курдистане".