СМИ: израильские ВВС нанесли не менее 30 ударов по форпосту "Хезболлах" в Ливане

По данным телеканала Al Mayadeen, при обстреле местности были использованы боеприпасы с фосфором

БЕЙРУТ, 16 января. /ТАСС/. Истребители ВВС Израиля атаковали форпост вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" в ущелье Вади-эс-Сулюки на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Согласно его сведениям, по позициям шиитских бойцов было нанесено не менее 30 ракетных ударов. Авианалеты также были совершены на окрестности населенных пунктов Кфар-Килла, Хоула и Эль-Аббасия, откуда ранее были выпущены минометные снаряды по северным районам Израиля.

По информации телеканала, с начала военных действий на ливано-израильской границе в октябре прошлого года эта воздушная атака Израиля была самой продолжительной и массированной. Сведений о последствиях авиаударов и потерях в шиитских формированиях не приводится.

Израильская артиллерия одновременно открыла огонь по высотам Мейс-эль-Джебель. Как указывает Al Mayadeen, при обстреле местности были использованы боеприпасы с фосфором.

Отряды "Хезболлах" нанесли в первой половине дня удар по командному пункту израильских войск в поселении Эвен Менахем. В заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы формирования, говорится, что эта операция проведена "в поддержку стойкости палестинского народа в секторе Газа и его доблестного сопротивления". Как утверждается в тексте, в результате прямого попадания в рядах противника есть убитые и раненые.

Со стороны израильского военного командования подтверждений об этой атаке "Хезболлах" не последовало.