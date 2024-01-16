В Израиле заявили о нанесении ударов по десяткам объектов "Хезболлах" в Ливане

Израильская сторона ударила по району Вади-Салуки, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли массированный удар по территории Ливана, целью которого были десятки объектов, используемых вооруженными формированиями шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля завершила нанесение комбинированных воздушных и артиллерийских ударов по ряду террористических целей "Хезболлах" в районе Вади-Салуки в Ливане. За короткий промежуток времени были нанесены удары по десяткам позиций "Хезболлах", военным структурам и оружейной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

По данным израильских военных, вооруженные отряды "Хезболлах" используют этот район на юге Ливана "для террористической деятельности". "Многочисленные технические средства и объекты инфраструктуры были спрятаны террористической организацией в лесной зоне с целью нападения на израильских мирных граждан и военнослужащих", - заявили в армейской пресс-службе.