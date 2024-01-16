Лидер КНДР предложил демонтировать монумент в честь идеи объединения Кореи

Ким Чен Ын отметил, что необходимо принять другие меры по полному удалению таких идей, как "воссоединение", "примирение", "соотечественники"

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил демонтировать "Монумент трех хартий объединения Родины" в Пхеньяне в рамках кампании по отказу от идеи объединения Корейского полуострова. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Нам следует полностью убрать раздражающий, как кость в горле, "Монумент трех хартий объединения Родины", который стоит у южного въезда в столицу, а также принять другие меры по полному удалению таких идей, как "воссоединение", "примирение", "соотечественники", из истории нашей республики",- сказал Ким Чен Ын.

Монумент представляет собой арку над шоссе в виде двух девушек в национальных костюмах, тянущихся друг к другу. Он был построен в 2001 году. Свое название получил от трех принципов объединения Корейского полуострова, которые выдвинул основатель народной республики Ким Ир Сен: объединение должно быть самостоятельным и без вмешательства внешних сил, мирным и основанным на национальном единстве, которое имело бы приоритет над идеологическими различиями.

На декабрьском пленуме руководитель народной республики заявил, что Трудовая партия Кореи больше не считает возможным мирное объединение Корейского полуострова. Он добавил, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга "враждебными государствами", их отношения перестали определяться принадлежностью к одному народу.

В то же время на сессии Верховного народного собрания 15 января Ким Чен Ын предложил включить в конституцию положение о том, что территория Республики Корея будет оккупирована и возвращена в состав КНДР в случае войны, а также конституционно закрепить за Сеулом статус "главного врага".