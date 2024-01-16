Число членов партии канцлера Шольца уменьшилось с конца 2022 года на 3,9%

По состоянию на 31 декабря 2023 года партия насчитывала в своих рядах 365 190 человек

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Число членов входящей в правящую в ФРГ коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) уменьшилось за год на 14 671, или на 3,9%. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя СДПГ.

По состоянию на 31 декабря 2023 года партия насчитывала в своих рядах 365 190 человек. Причем СДПГ в последние годы только теряет членов: в 2022 году их число уменьшилось на 13 866, в 2021-м - на 10 578.

В середине 1970-х годов социал-демократы на короткий промежуток времени насчитывали в своих рядах более 1 млн человек. С начала 1990-х годов СДПГ последовательно теряет членов. Тем не менее еще в 2022 году она была крупнейшей партией Германии, опережая Христианско-демократический союз (371 986 человек на конец 2022 года). Последний пока не обнародовал данные по числу членов на конец 2023 года.

Социал-демократом является действующий канцлер Германии Олаф Шольц.