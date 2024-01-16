Блинкен заверил Зеленского в Давосе, что США продолжат помогать Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что "коллеги в Европе поступят так же"

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат помогать Украине, несмотря на сложности с согласованием финансирования дальнейшей поддержки в Конгрессе. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

"Мы намерены продолжать оказывать поддержку Украине и мы очень плотно работаем с Конгрессом по этому вопросу. Я знаю, что наши коллеги в Европе поступят так же", - сказал дипломат. Его слова приводит Agence France-Presse

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.