Премьер Израиля заявил, что после победы над ХАМАС восстановят районы у границы с Газой

Биньямин Нетаньяху отметил, что будет необходимо добиться гораздо большего процветания, чем там было до войны

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Власти Израиля намерены полностью восстановить населенные пункты, расположенные возле границы с сектором Газа, и обеспечить возвращение туда местных жителей. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на совещании с руководителями местных администраций приграничных районов страны.

"Мы полны решимости восстановить поселения и кибуцы [в граничащем с Газой районе], вернуть местных жителей в свои дома и добиться гораздо большего процветания, чем там было до войны", - заявил Нетаньяху, чьи слова распространила канцелярия главы правительства.

При этом он подчеркнул, что сперва Израилю нужно будет довести до конца военную операцию в секторе Газа, заявленной задачей которой является уничтожение военно-политической структуры радикального палестинского движения ХАМАС. "Для этой цели нам нужно сначала добиться победы над ХАМАС, а также предпринять необходимые гражданские действия, и по этой причине мы сегодня созвали кабинет военного управления вместе с министерской командой", - отметил премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.