Глава МИД Нигерии выступил за предоставление его стране места в Совбезе ООН

Юсуф Туггар сообщил, что архитектура глобальной безопасности находится под влиянием недемократических институтов

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Нигерия должна быть представлена в качестве постоянного члена Совбеза ООН для большей демократизации данной организации. С таким мнением выступил глава МИД Нигерии Юсуф Туггар, выступая на сессии 54-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ).

"Нам нужна большая демократизация механизма принятия решений. К примеру, Совбез ООН не справляется с поставленной задачей. Представьте, Нигерия - большая страна, самая густонаселенная в Африке, в ней проживают более 220 млн человек, а к 2050 году их станет 400 млн", - сказал он на сессии, посвященной глобальной безопасности, посетовав, что его страна не представлена в Совете Безопасности ООН.

"Нам нужно место постоянного члена. И нужно отменить право вето, это неудачная практика, она не работает. Если посмотреть на архитектуру глобальной безопасности, она находится под влиянием недемократических институтов", - добавил дипломат.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Форум собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов более чем из 120 стран, всего - более 2,8 тыс. участников. Россия не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как и в 2023 году, не направили приглашения россиянам.