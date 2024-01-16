В БАПОР сообщили о крупнейшем принудительном переселении палестинцев с 1948 года

Целое поколение детей травмировано, тысячи убиты, искалечены и стали сиротами, отметили в организации

РАБАТ, 16 января. /ТАСС/. Военные действия в секторе Газа стали причиной крупнейшего с 1948 года принудительного переселения палестинского народа. С таким заявлением выступило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"Война в секторе Газа привела к крупнейшему с 1948 года переселению палестинского народа", - подчеркнули в агентстве, добавив, что палестинцы живут в секторе Газа в условиях "непригодных для жизни". "Целое поколение детей травмировано, тысячи убиты, искалечены и стали сиротами", - отметило БАПОР, заявление которого привело информационное агентство WAFA.

15 мая 1948 года произошла "Ан-Накба" ("День катастрофы"). Она последовала за провозглашением государства Израиль 14 мая и вызвала массовый исход палестинцев со своих земель.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.