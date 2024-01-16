Депутат ФРГ не исключила, что ради мира Украине придется пожертвовать территориями

Сара Вагенкнехт также напомнила, что еще до конфликта российская сторона сигнализировала о том, что не приемлет, чтобы Украина "стала частью американской сферы влияния" или вступила в НАТО

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Германский политик, депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт не исключила, что Украине придется пойти на территориальные уступки. Такое мнение она высказала в интервью телеканалу ARD.

На вопрос, от чего придется Украине отказаться ради мира, парламентарий ответила: "От перспективы стать частью НАТО, от военных баз, мест размещения ракет, от своей территории". "Удастся ли сейчас закончить [конфликт] без территориальных уступок, я не знаю", - добавила Вагенкнехт.

"Тезис, который нам постоянно говорили, - мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась - вообще не подтвердился, напротив, вышло обратное, переговорная позиция [Киева] сегодня хуже, чем два года назад", - подчеркнула депутат. В то же время, по ее словам, обеим сторонам для начала "нужно говорить друг с другом". Вагенкнехт напомнила, что еще до конфликта российская сторона сигнализировала о том, что не приемлет, чтобы Украина "стала частью американской сферы влияния" или вступила в НАТО.

Вагенкнехт неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также не приветствовала экономическую и энергетическую политику нынешних властей Германии. Политик заявляла, что многие жители республики не считают, что их интересы сейчас представляет какая-либо из действующих партий, и "от отчаяния голосуют" за правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии". По ее словам, именно это побудило ее к созданию новой политической силы, которая получила название "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW).