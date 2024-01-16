Правительство Украины в январе выделило из резервного фонда $21 млн на оборону

Средства направят на закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Правительство Украины в январе дополнительно направит 792 млн гривен ($21 млн) из резервного фонда госбюджета на оборонную сферу. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 792 млн гривен на укрепление обороноспособности. Эти дополнительные средства распределяются военными подразделениями на самые насущные нужды. На закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы правительства. По его словам, речь идет о дополнительном финансировании для каждой бригады "пропорционально уплаченному в декабре НДФЛ".

В свою очередь представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук пояснил в Telegram-канале, что основная часть средств - 657 млн гривен ($17,4 млн) - будет направлена Минобороны, 10,5 млн ($278 тыс.) - Главному управлению разведки МО, 100,8 млн гривен ($2,7 млн) - МВД и 23,8 млн гривен ($629 тыс.) - Службе безопасности Украины.

12 января Мельничук сообщал о выделении правительством из резервного фонда около $66 млн на укрепление обороноспособности, включая возведение фортификационных сооружений.

В бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит в размере 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). При этом, как сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), дефицит бюджета Минобороны на 2024 год только по статье "денежное довольствие" составляет 36%, или 430 млрд гривен ($11,3 млрд). Большую часть дефицита власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников.

Между тем в Конгрессе решение вопроса о помощи Украине затягивается. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил ранее, что Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы. Страны ЕС на саммите в декабре 2023 года также не смогли принять программу финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд на четыре года, экстренный саммит ЕС для решения этого вопроса пройдет 1 февраля.