Мирзиёев поручил обучить и трудоустроить за границей 100 тыс. граждан Узбекистана

Пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов отметил, что в рамках соглашений в страны Европы и Азии должны были отправиться 150 тыс. рабочих, однако отправлено только 9 тыс.

ТАШКЕНТ, 16 января. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил обучить и трудоустроить за границей 100 тыс. граждан республики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

"Министерству по борьбе с бедностью и занятости поручено устранить недостатки в создании рабочих мест и профессиональной подготовке населения, обучить 100 тыс. работников профессии и языку, в организованном порядке направить их на работу на зарубежные предприятия", - написал Асадов в Telegram-канале.

Асадов добавил, что большинство работающих за рубежом граждан Узбекистана заняты на низкооплачиваемой работе. В рамках соглашений в страны Европы и Азии должны были отправиться 150 тыс. рабочих, однако отправлено только 9 тыс. "Отмечена важность правильной организации работы в системе внешней трудовой миграции", - отметил он.