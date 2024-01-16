В Чехии заявили, что Катар может помочь в освобождении захваченных ХАМАС заложников

По словам президента страны Петра Павела, если катарское руководство примет решение оказать давление на движение по вопросу заложников, возможного ухода ХАМАС из сектора Газа, то это "помогло бы улучшить ситуацию" в зоне конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Катар может сильно помочь в освобождении заложников, захваченных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС при нападении на Израиль из сектора Газа. Об этом заявил находящийся с визитом в Израиле президент Чехии Петр Павел, который в среду посетит Катар.

"Катар, наверное, является единственной страной, имеющей действительно сильнейшие рычаги [воздействия] на руководство ХАМАС. Если руководство Катара примет решение оказать какое-то большее давление на ХАМАС по вопросу освобождения заложников, возможного ухода [ХАМАС] из сектора Газа, то это очень помогло бы улучшить ситуацию [в зоне конфликта]", - привело слова президента Чехии информационное агентство CTK.

Павел также подчеркнул, что объем израильской помощи гражданскому населению сектора Газа огромен. В большинстве случаев, по его словам, общественности об этом ничего не известно. Израильтяне, например, обеспечивают поставки воды мирным жителям Газы и регулярно ремонтируют водопроводы, которые постоянно взрывают боевики ХАМАС, отметил президент. "ХАМАС не желает, чтобы Израиль был тем, кто предоставляет гуманитарную помощь палестинцам", - сказал он.

Павел провел переговоры с израильским коллегой Ицхаком Герцогом, встретился с другими руководителями Израиля. Были обсуждены вопросы развития стратегического сотрудничества между странами, а также международная ситуация. Стороны договорились, в частности, об укреплении взаимодействия в сфере кибербезопасности. Чешский лидер, как проинформировало агентство, встретился с семьями заложников, захваченных ХАМАС.

В ходе предстоящего визита в Катар, где запланированы переговоры с эмиром этой страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и другими ее руководителями, Павел намерен, согласно агентству, обсудить вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества в свете проводимой Европой диверсификации источников получения газа и нефти. Катар является одним из трех крупнейших мировых экспортеров газа и одним из крупнейших поставщиков нефти.