ЦИК Белоруссии сообщил о выдвижении 298 кандидатов в депутаты парламента

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования будут избраны 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных советов

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. 298 человек претендуют на регистрацию кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) восьмого созыва. Об этом со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игоря Карпенко сообщило агентство БелТА.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных советов. Начавшаяся 17 декабря 2023 года подача документов в избирательные комиссии на регистрацию кандидатов в депутаты нижней палаты парламента и местные советы завершилась 15 января. Размещенные в начале того дня на сайте ЦИК документы свидетельствовали, что документы на регистрацию кандидатами в депутаты парламента подали 225 человек.

Кандидаты в депутаты Палаты представителей и местных советов в Белоруссии могут выдвигаться гражданами путем сбора подписей, трудовыми коллективами и общественными объединениями, а также политическими партиями. При этом допускается выдвижение кандидата как от одного, так и от двух и трех субъектов одновременно.

Всего был подан 461 комплект документов на выдвижение в кандидаты в депутаты Палаты представителей. От политических партий выдвинуто 183 кандидата, от трудовых коллективов - 137, путем сбора подписей - 141. Среди четырех действующих в Белоруссии политических партий наибольшее количество кандидатов, 71, выдвинула Белорусская партия "Белая Русь", от Коммунистической партии Белоруссии (КПБ) - 37 выдвиженцев, от Либерально-демократической (ЛДПБ) - 54, от Республиканской партии труда и справедливости - 21.

Ранее Министерство юстиции Белоруссии, в соответствии с законом, подписанным в феврале 2023 года президентом Александром Лукашенко, провело перерегистрацию политических партий, в результате которой в стране осталось 3 партии из 15 действовавших на начало 2023 года: КПБ, ЛДПБ и Республиканская партия труда и справедливости. В начале мая прошлого года была зарегистрирована учрежденная в середине марта Белорусская партия "Белая Русь". Согласно обновленному закону по вопросам деятельности политических партий и объединений, целями всех зарегистрированных в республике партий являются в том числе обеспечение незыблемости конституционного строя и гражданского согласия, а также обеспечение соблюдения основных направлений внутренней и внешней политики страны. Ранее руководители всех действующих в Белоруссии партий подчеркивали, что поддерживают курс, проводимый президентом республики.

Регистрация кандидатов в депутаты проходит с 16 по 30 января, с 31 января начнется период агитации, который завершится 24 февраля.