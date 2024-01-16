Рада отказалась блокировать законопроект о легализации каннабиса

В МИД РФ ранее обращали внимание, что ситуация с наркотическими веществами на Украине стремительно деградирует

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Верховная рада отказалась блокировать проект закона о легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Рада разблокировала подписание законопроекта [президентом] о медицинском каннабисе, - написал он в Telegram-канале. - Блокирующее постановление <...> провалено".

22 декабря 2023 года экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко внесла в парламент проект постановления об отмене его решения о принятии закона, легализующего медицинский каннабис в стране. Как сообщили в пресс-службе партии "Батькивщина", Тимошенко обжалует в Конституционном суде Украины принятый парламентом законопроект о легализации медицинского каннабиса. Депутат напомнила, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса, в частности для онкобольных и пациентов с эпилепсией, разрешено в стране уже давно и не требует принятия дополнительных законов. По ее словам, "дело не в лечении, а в том, что за крупные, невероятные взятки в страну запускаются триллионные наркобизнесы с наркомафиями и открывается мощный наркотрафик через Украину".

21 декабря Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса, за него проголосовали 248 депутатов. Он был зарегистрирован в парламенте еще в июне 2021 года. За легализацию марихуаны выступал президент страны Владимир Зеленский. 12 июля того же года он просил парламент рассмотреть документ в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование. 28 июня 2023 года Зеленский вновь призвал депутатов легализовать лекарства на основе марихуаны, отметив, что они должны производиться на территории страны.

Ранее в МИД РФ обращали внимание, что ситуация с наркотическими веществами на Украине стремительно деградирует. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, это стало результатом бездумных шагов местных властей по либерализации контроля над наркотиками и масштабных поставок психотропных препаратов под видом западной гуманитарной помощи.