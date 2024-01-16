В Греции заявили о координации с Иорданией работы по гуманитарным коридорам в Газе

По словам главы греческого МИД Йоргоса Герапетритиса, стороны договорились о следующих шагах на Ближнем Востоке, которые будут координировать две страны вместе с другими государствами арабского мира, активно участвующими в дебатах

АФИНЫ, 16 января. /ТАСС/. Греция и Иордания занимаются координацией работы по гуманитарным коридорам в секторе Газа, чтобы смягчить осложняющийся в этой зоне гуманитарный кризис. Соответствующее заявление сделал глава МИД Греции Йоргос Герапетритис после визита в Иорданию.

"Сегодня мы завершили наш визит в Иорданию, крайне важную страну не только для событий в обширном Ближневосточном регионе, но и для архитектуры безопасности в нашем регионе, Восточном Средиземноморье, - сказал Герапетритис, слова которого распространила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства. - Я хотел бы отметить, что у нас были встречи на самом высоком уровне с королем страны [Абдаллой II], а также с министром иностранных дел [Айманом ас-Сафади]". Глава МИД подчеркнул, что в ходе переговоров стороны "сосредоточились в первую очередь на вопросах, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке и развивающимся гуманитарным кризисом". "Наше обсуждение было сосредоточено на вкладе Греции в решение проблемы, а также на координации наших действий", - указал он.

По словам Герапетритиса, стороны "договорились о следующих шагах [на Ближнем Востоке], которые будут координировать Греция и Иордания вместе с другими странами арабского мира, активно участвующими в дебатах", - сказал глава МИД.

Министр подчеркнул необходимость "сконцентрировать все усилия на том, чтобы предотвратить распространение [конфликта] в других областях, которые по определению особенно уязвимы, такие как Ливан и Красное море". По его словам, 22 января главы МИД нескольких арабских стран приглашены к участию в заседании Совета ЕС по иностранным делам. Его участники должны обсудить конфликт в Газе, развитие гуманитарных каналов в координации с ЕС и несколько других вопросов для урегулирования ближневосточного кризиса. "Мы не должны терять ни дня. Греция ведет обсуждения <...> с Палестиной, так и с Израилем, чтобы мы могли выйти из этого затяжного противостояния как можно скорее и вернуться к миру и процветанию в регионе", - подчеркнул Герапетритис.

Герапетритис также сказал, что в ближайшее время отправляется в Каир, где 17 января намечены "контакты на самом высоком уровне с президентом Египта [Абдель Фаттахом ас-Сиси] и министром иностранных дел [Самехом Шукри]". Глава греческого МИД отметил важность посреднических усилий этой страны в связи с тем, "что Египет имеет прямой канал связи [с зоной конфликта] и играет решающую роль" в поисках выхода из него.