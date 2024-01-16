Глава МИД Израиля приветствовал внесение в санкционный список ЕС лидера ХАМАС в Газе

Исраэль Кац отметил поблагодарил тех, кто поддержал это решение

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал "справедливым и моральным" решение Евросовета о внесении лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара в санкционный список Евросоюза.

"Поздравляю государства - члены Евросоюза с их решением ввести санкции против главаря террористов ХАМАС Яхьи Синвара. Это справедливое и моральное решение, и я благодарю всех наших друзей, которые его поддержали", - заявил Кац, чьи высказывания распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

"Этот шаг [со стороны Евросоюза] стал также результатом наших дипломатических усилий, направленных на то, чтобы задушить ХАМАС финансово, лишить его легитимности и блокировать любую его поддержку", - продолжил глава израильского МИД . "Мы продолжим искоренять зло в Газе и везде, где оно поднимает голову", - добавил он.

В Евросовете ранее пояснили, что санкции вступают в силу "сегодня же". После внесения в черный список средства и иные активы фигурантов в ЕС подлежат заморозке. Ограничения на предоставление им финансирования и иных экономических ресурсов налагаются и на европейских юридических лиц.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.