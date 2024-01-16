Переговорщики от Приднестровья не посещают Молдавию из-за угрозы санкций

Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев отметил, что также есть угроза применения уголовной ответственности

КИШИНЕВ, 16 января. /ТАСС/. Представители Приднестровья на переговорах об урегулировании отношений с Кишиневом не посещают территорию Молдавии из-за угрозы санкций за сепаратизм. Об этом заявил журналистам глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев после встречи с вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе.

"Молдова не дает гарантий нашим переговорщикам. Есть угроза применения уголовной ответственности и других рестрикций. Это мешает нам встречаться на территории Молдовы и является еще одной проблемой, которая препятствует нормальному диалогу", - сказал Игнатьев.

Парламент Молдавии принял в феврале 2023 года поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за сепаратизм. Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что санкции за сепаратизм "сделают представителей Приднестровья более сговорчивыми на переговорах с Кишиневом".

Во вторник представители Кишинева и Тирасполя обсудили пути нормализации отношений, которые обострились в период стагнации переговорного процесса.