СМИ: военные ВСУ жалуются на рост давления со стороны войск РФ под Купянском

Украинский военный с позывным Промин сообщил телеканалу BFMTV, что российские военнослужащие наступают на позиции ВСУ "со всех сторон"

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Украинские военные жалуются на усиление давления российских войск под Купянском, а также на то, что внимание к боевым действиям со стороны украинцев и представителей западных стран все больше ослабевает. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Как заявил телеканалу украинский военный с позывным Промин, российские военнослужащие наступают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском "со всех сторон". "Они идут волнами, и каждая новая волна больше предыдущей", - сказал он. Промин также пожаловался, что сами украинцы, также как и представители западных стран, "все чаще забывают о том", что боевые действия все еще продолжаются. Телеканал отметил, что на купянском направлении идут интенсивные бои, а погода ухудшается.

В Минобороны России ранее сообщили, что российские военные отбили за сутки 6 атак ВСУ на купянском направлении, противник потерял до 160 военных и 5 единиц техники, включая 2 танка Leopard германского производства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник заявил, что в настоящее время ситуация на фронте на Украине чрезвычайно тяжелая для украинской армии, а Россию нельзя недооценивать.