Десантис: Никки Хейли участвует в предвыборной гонке, чтобы стать вице-президентом Трампа

Губернатор Флориды считает, что политик боится участвовать в дебатах, потому что она не хочет отвечать на острые вопросы

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли участвует в предвыборной гонке не для того, чтобы стать главой страны, а чтобы занять пост вице-президента Дональда Трампа в случае его победы на выборах в ноябре 2024 года. Такое мнение выразил губернатор Флориды Рон Десантис, также претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

"Реальность такова, что она участвует не ради назначения [президентом], она участвует в гонке, чтобы стать вице-президентом Трампа", - написал он в X (ранее Twitter).

Десантис также обвинил Хейли в трусости после того, как она заявила, что примет участие в очередных дебатах претендентов на пост президента США, только если в них также будет участвовать Дональд Трамп или Джо Байден.

"Никки Хейли боится участвовать в дебатах, потому что она не хочет отвечать на острые вопросы, касающиеся, например, ее обогащения за счет компании Boeing", - утверждает Десантис.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп одержал убедительную победу по итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова. По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. На втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, следом за ним идет бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 19,1% голосов. Хейли обошла Трампа только в одном округе штата - Джонсоне. В остальных 98 лидирует экс-президент США.