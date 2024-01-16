Глава саудовского МИД: безопасность региона зависит от достижения мира для палестинцев

Фейсал бен Фархан Аль Сауд считает, что Израиль ставит под угрозу перспективы регионального мира и безопасности, продолжая боевые действия в секторе Газа

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Безопасность Ближневосточного региона, в том числе Израиля, невозможна без достижения мира для палестинцев. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Министр [иностранных дел Германии Анналена] Бербок очень красноречиво говорила о том, что мир и безопасность Израиля тесно связаны с миром и безопасностью для палестинцев. <...> Мы согласны с тем, что региональный мир предполагает мир для Израиля, однако он будет возможен только через достижение мира для палестинцев и реализацию их права на независимое государство", - сказал принц Фейсал.

По его словам, Израиль ставит под угрозу перспективы регионального мира и безопасности, продолжая боевые действия в секторе Газа. Как отметил глава саудовского внешнеполитического ведомства, одним из последствий нового этапа палестино-израильского конфликта стало обострение ситуации в Красном море, где с середины ноября 2023 года гражданские суда подвергаются атакам со стороны йеменских хуситов.

"Мы считаем, что приоритетом должно быть предотвращение эскалации как в Красном море, так и во всем регионе <...>. Это напрямую связано с войной в Газе, поэтому мы должны сосредоточиться на попытках ее остановить, но не из-за ситуации в Красном море, а из-за страданий палестинцев и ради региональной безопасности в целом", - подчеркнул министр.